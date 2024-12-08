سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8-12-2024 تزامنا مع عودة البنوك للعمل

شهد سعر الدينار الكويتي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، وفقاً لأحدث بيانات شاشات عرض أسعار العملات.

ومع تزايد تساؤلات المواطنين عن حركة بورصة سعر الدينار الكويتي، يواصل العديد من المتابعين متابعة التحديثات اليومية بشأن أسعاره في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مجموعة من البنوك المصرية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي نحو 162.43 للشراء، بينما وصل سعر بيعه إلى 162.92.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 161.74 للشراء، و162.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 162.04 للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 162.82

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 162.96 جنيهاً للشراء، و161.77 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

وجاء سعر الدينار الكويتى في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 154.79 جنيهاً للشراء، 159.38 جنيهاً للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 159.87 جنيهاً للشراء، أما البيع 163.009 جنيهاً.

أما سعر الدينار الكويتى في بنك الإسكندرية فبلغ نحو 157.34 جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فبلغ 162.89 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري (QNB) نحو 162.95 جنيهاً للشراء، والبيع 155.28 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول نحو 163.51 جنيهاً للشراء، والبيع 161.56 جنيهاً.

فيما وصل سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي نحو 154.78 جنيهاً للشراء، والبيع 162.88 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 158.15 للشراء، والبيع 146.06 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 152.30 جنيهاً للشراء، والبيع 161.97 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي: شراء 162.86 جنيهاً، بيع 162.50 جنيهاً

سعر الدينار الكويتى في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 162.98 جنيهاً، بيع 162.58 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتى في البنك الاستثمار العربي: شراء 165.48 جنيهاً، بيع 155.43 جنيهاً.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو شراء 158.27 جنيهاً، بيع 163.02 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 163.01، بيع 162.61 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 163.01 جنيهاً، بيع 162.61 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويني في السوق السوداء للشراء 161.2 جنيه بينما بلغ سعر البيع 160.27 جنيه.

وبلغ سعر 1 دينار كويتي في السوق السوداء 161.2 جنيهاً

5 دينار كويتي 806.0 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,612.0 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,060.0 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,120.0 جنيهاً

1,000 دينار كويتي 161,200.0 جنيهاً

10,000 دينار كويتي 1,612,000.0 جنيهاً

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