سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر

يشهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية، ومع التغيرات المستمرة في سوق الصرف، يتابع الكثيرون يوميًا أسعار العملات، ومن أبرزها الدينار الكويتي، الذي يحظى بأهمية خاصة نظرًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.

ويرصد موقع الموجز تفاصيل أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

بلغ الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 160.96 جنيهاً للشراء، و160.45 جنيهاً للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال في البنك الأهلي المصري

160.23 جنيهاً للشراء، و161.38 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية فوصل إلى النحو التالي:

156.14 جنيهاً للشراء، و161.51 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بنك مصر: 161.24 جنيهاً للشراء، و161.94

جنيهاً للبيع.

1 دينار كويتي يساوي نحو 12,220 ريال سعودي

10 دنانير كويتية تعادل حوالي 122.20 ريال سعودي.

100 دينار كويتي تعادل 1,221.96 ريال سعودي.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر 1 دينار كويتي: 161.75 جنيهًا مصريًا.

سعر 5 دنانير كويتية: 808.75 جنيهًا مصريًا.

سعر 10 دنانير كويتية: 1,617.51 جنيهًا مصريًا.

سعر 25 دينارًا كويتيًا: 161,744 جنيهاً مصرياً.

سعر 50 دينارًا كويتيًا: 16.162 جنيهاً مصرياً.

سعر 100 دينار كويتي: 16,174.40 جنيهاً مصرياً.

سعر 150 دينارًا كويتيًا: 24,269 جنيهاً مصرياً.

سعر 200 دينار كويتي: 32,386 جنيهاً مصرياً.

سعر 200 دينار كويتي: 32,386 جنيهاً مصرياً. سعر 250 دينارًا كويتيًا: 40,286.67 جنيهاً مصرياً.

سعر 300 دينار كويتي: 48,561.43 جنيهاً مصرياً.

سعر 500 دينار كويتي: 80,655.58جنيه مصري.

سعر 700 دينار كويتي: 113,228.30 جنيه مصري.

سعر 1,000 دينار كويتي: 159,570 جنيهاً مصرياً

سعر 10,000 دينار كويتي 1,608,000.0 جنيهاً مصرياً .

اقرأ أيضاً:

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصري

تعرف على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية