سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أمام الجنيه المصري

تواصل أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري تغييراتها اليومية، حيث شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات البنوك المختلفة، هذا الانخفاض في قيمة الدينار أمام الجنيه أثار اهتمام العديد من المتابعين الذين يرغبون في معرفة التفاصيل الدقيقة لتلك الحركة اليومية.

ويرصد موقع الموجز تفاصيل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري



وصل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري إلى160.96 جنيهاً للشراء، و160.45 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي



جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الريال في البنك الأهلي المصري:

160.23 جنيهاً للشراء، و161.38 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بنك مصر:

160.62 جنيهاً للشراء، و161.32 جنيهاً للبيع.

1 دينار كويتي يساوي نحو 12,222.20 ريال سعودي

10 دنانير كويتية تعادل حوالي 122.23 ريال سعودي.

100 دينار كويتي تعادل 1,222.26 ريال سعودي.

اسعار الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية فجاء على النحو التالي:

156.14 جنيهاً للشراء، و161.51 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر 1 دينار كويتي: 161 جنيهًا مصريًا.

سعر 5 دنانير كويتية: 803 جنيهًا مصريًا.

سعر 10 دنانير كويتية: 1,606 جنيهًا مصريًا.

سعر 25 دينارًا كويتيًا: 4,015 جنيهاً مصرياً.

سعر 50 دينارًا كويتيًا: 8,030 جنيهاً مصرياً.

سعر 100 دينار كويتي: 16,059 جنيهاً مصرياً.

سعر 150 دينارًا كويتيًا: 24,354 جنيهاً مصرياً.

سعر 200 دينار كويتي: 32,472 جنيهاً مصرياً.

سعر 250 دينارًا كويتيًا: 40,590 جنيهاً مصرياً.

سعر 300 دينار كويتي: 48,708 جنيهاً مصرياً.

سعر 500 دينار كويتي: 80,888جنيه مصري.

سعر 700 دينار كويتي: 113,416,1 جنيه مصري.

سعر 1,000 دينار كويتي: 161,793 جنيهاً مصرياً

سعر 10,000 دينار كويتي 1,617,710.00 جنيهاً مصرياً .



تُظهر هذه الأرقام التفاوت في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، وهو ما يبرز أهمية متابعة تحديثات الأسعار بشكل يومي، خاصة للمستثمرين وأصحاب التعاملات المالية بالدينار الكويتي.

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