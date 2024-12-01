سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024..وصل كام؟

شهدت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية اليوم بعد عودتها من العطلة الرسمية، حيث تنوعت الأسعار بين مختلف البنوك. وفيما يلي تفاصيل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

ويستعرض لكم الموجز وفيما يلي تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في البنوك الرئيسية:

البنك المركزي المصري:

شراء: 161.563 جنيه

بيع: 161.019 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 161.536 جنيه

بيع: 160.479 جنيه

بنك مصر:

شراء: 161.503 جنيه

بيع: 160.76 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 161.536 جنيه

بيع: 160.479 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 161.992 جنيه

بيع: 157.746 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 161.536 جنيه

بيع: 158.528 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 161.568 جنيه

بيع: 156.083 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 161.536 جنيه

بيع: 154.069 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء: 162.38 جنيه

بيع: 160.326 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 161.726 جنيه

بيع: 153.605 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 161.568 جنيه

بيع: 150.152 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 161.973 جنيه

بيع: 152.305 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 161.536 جنيه

بيع: 161.095 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 161.57 جنيه

بيع: 161.13 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 164.458 جنيه

بيع: 154.469 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 161.396 جنيه

بيع: 156.802 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 161.57 جنيه

بيع: 161.13 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 161.57 جنيه

بيع: 161.13 جنيه

ويشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه تفاوتًا طفيفًا بين البنوك، حيث يتراوح سعر الشراء بين 161.396 جنيه و164.458 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 150.152 جنيه و161.13 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

عوامل تؤثر على سعر الدينار

السياسة النقدية، حيث إن استقرار الجنيه المصري وتحسن الاحتياطي النقدي يسهمان في استقرار الدينار الكويتي.

الطلب الموسمي، حيث إن تزايد الطلب خلال مواسم السفر إلى الكويت للعمل أو أداء العمرة يرفع الضغط على العملة

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