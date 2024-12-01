سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024..وصل كام؟
شهدت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية اليوم بعد عودتها من العطلة الرسمية، حيث تنوعت الأسعار بين مختلف البنوك. وفيما يلي تفاصيل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية:
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
ويستعرض لكم الموجز وفيما يلي تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في البنوك الرئيسية:
البنك المركزي المصري:
- شراء: 161.563 جنيه
- بيع: 161.019 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 161.536 جنيه
- بيع: 160.479 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 161.503 جنيه
- بيع: 160.76 جنيه
بنك القاهرة:
- شراء: 161.536 جنيه
- بيع: 160.479 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء: 161.992 جنيه
- بيع: 157.746 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 161.536 جنيه
- بيع: 158.528 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 161.568 جنيه
- بيع: 156.083 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- شراء: 161.536 جنيه
- بيع: 154.069 جنيه
كريدي أجريكول:
- شراء: 162.38 جنيه
- بيع: 160.326 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 161.726 جنيه
- بيع: 153.605 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 161.568 جنيه
- بيع: 150.152 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- شراء: 161.973 جنيه
- بيع: 152.305 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 161.536 جنيه
- بيع: 161.095 جنيه
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- شراء: 161.57 جنيه
- بيع: 161.13 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 164.458 جنيه
- بيع: 154.469 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 161.396 جنيه
- بيع: 156.802 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 161.57 جنيه
- بيع: 161.13 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 161.57 جنيه
- بيع: 161.13 جنيه
ويشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه تفاوتًا طفيفًا بين البنوك، حيث يتراوح سعر الشراء بين 161.396 جنيه و164.458 جنيه، بينما يتراوح سعر البيع بين 150.152 جنيه و161.13 جنيه.
عوامل تؤثر على سعر الدينار
- السياسة النقدية، حيث إن استقرار الجنيه المصري وتحسن الاحتياطي النقدي يسهمان في استقرار الدينار الكويتي.
- الطلب الموسمي، حيث إن تزايد الطلب خلال مواسم السفر إلى الكويت للعمل أو أداء العمرة يرفع الضغط على العملة
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