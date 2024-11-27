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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين البنوك المصرية والبنك المركزي، بينما استمرت السوق السوداء في تسجيل أسعار أعلى من السوق الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء والبنك المركزي

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأبعاء 27 نوفمبر، وفقاً لآخر التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات، نظرا لتساؤل العديد من الأفراد عن حركة سعر الدينار الكويتي في هذه التعاملات، لذا نعرض لكم أسعار الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية.

السوق السوداء:

  • الشراء: 162.37 جنيه
  • البيع: 160.73 جنيه

البنك المركزي المصري:

  • الشراء: 161.456 جنيه
  • البيع: 160.961 جنيه
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أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

  • الشراء: 161.388 جنيه، البيع: 160.239 جنيه

بنك القاهرة

  • الشراء: 161.388 جنيه، البيع: 160.447 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • الشراء: 161.521 جنيه، البيع: 157.524 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • الشراء: 161.342 جنيه، البيع: 158.528 جنيه

بنك الإسكندرية

  • الشراء: 161.42 جنيه، البيع: 156.051 جنيه

أعلى سعر للدينار الكويتي

  • بنك الاستثمار العربي: سجل أعلى سعر شراء بقيمة 164.525 جنيه وأقل سعر بيع بقيمة 154.531 جنيه.
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أسعار الدينار الكويتي

كريدي أجريكول: 

  • الشراء: 162.232 جنيه، البيع: 160.163 جنيه.

بنك الكويت الوطني: 

  • الشراء: 161.698 جنيه، البيع: 152.066 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي:

  • الشراء: 161.277 جنيه، البيع: 156.798 جنيه.

تعكس الفروق في أسعار الصرف بين البنوك المنافسة في تقديم أفضل الأسعار للمتعاملين، مع استمرار حالة الترقب في السوق بشأن تطورات أسعار الصرف وتأثيرها على العمليات التجارية.

ينصح المتعاملون بمقارنة الأسعار بين البنوك لاختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سوق الصرف.

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