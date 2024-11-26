سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

يشهد الدينار الكويتي اهتمامًا كبيرًا في السوق المصرية، سواء من المسافرين إلى دولة الكويت أو من المهتمين بتحويل العملات، وقد بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء مستويات مرتفعة مقارنة بالبنوك الرسمية، وتنشر الموجز في هذا التقرير أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء، كما نعرض سعره في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر 1 دينار كويتي: 164 جنيهًا مصريًا.

سعر 5 دنانير كويتية: 820 جنيهًا مصريًا.

سعر 10 دنانير كويتية: 1,640 جنيهًا مصريًا.

سعر 25 دينارًا كويتيًا: 4,100 جنيه مصري.

سعر 50 دينارًا كويتيًا: 8,200 جنيه مصري.

سعر 100 دينار كويتي: 16,400 جنيه مصري.

سعر 150 دينارًا كويتيًا: 24,600 جنيه مصري.

سعر 200 دينار كويتي: 32,800 جنيه مصري.

سعر 250 دينارًا كويتيًا: 41,000 جنيه مصري.

سعر 300 دينار كويتي: 49,200 جنيه مصري.

سعر 500 دينار كويتي: 82,000 جنيه مصري.

سعر 700 دينار كويتي: 114,800 جنيه مصري.

سعر 1,000 دينار كويتي: 164,000 جنيه مصري.



سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بالنسبة لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، يتميز الدينار بقيمته المرتفعة في التعاملات، ووفقًا للأسعار المتداولة، فإن:

1 دينار كويتي يساوي نحو 12.11 ريال سعودي.

10 دنانير كويتية تعادل حوالي 121.1 ريال سعودي.

100 دينار كويتي تعادل 1,211 ريال سعودي.



تعد هذه المعدلات استرشادية وتختلف حسب مكان الصرف.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

في البنوك الرسمية، جاءت أسعار الدينار الكويتي مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالسوق السوداء، حيث سجلت في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 161.6 جنيه.

سعر البيع: 160.8 جنيه.



البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 158.72 جنيه.

سعر البيع: 161.59 جنيه.



بنك قطر الوطني:

سعر الشراء: 161.03 جنيه.

سعر البيع: 161.40 جنيه.



البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 152.14 جنيه.

سعر البيع: 162.08 جنيه.

يلاحظ أن أسعار السوق السوداء تفوق نظيراتها الرسمية بفارق كبير، ما يدفع البعض للجوء إلى السوق الموازية للحصول على الدينار الكويتي، ومع ذلك ينصح بالتعامل عبر القنوات الرسمية لتجنب المخاطر المحتملة في السوق غير الرسمية.

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