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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 25-11-2024 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر  الدينار الكويتى  اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث للتعاملات الأخيرة بالبنوك .

سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

 ويُعتبر الدينار الكويتي من أقوى العملات العربية على مستوى العالم، مما يؤدي إلى زيادة أعداد النقر ومتابعة أخر التطورات الطارئه على سعره خلال التعاملات الأخيرة، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع “ الموجز ”، سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري .

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سعر الدينار الكويتي اليوم 

 

 سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 161.47 جنيه.

سعر البيع: 161.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 160.4 جنيه.

سعر البيع: 161.7 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في  بنك مصر

سعر الشراء: 160.8 جنيه.

سعر البيع: 161.9 جنيه.

سعر الدينارالكويتي  البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 158.7 جنيه.

سعر البيع: 161.6 جنيه.


سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 156.3 جنيه.

سعر البيع: 161.6 جنيه.

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة

الشراء: 159.68 جنيه
البيع: 160.60 جنيه

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتي اليوم 

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم

سجل الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي  ما يعادل 12.13 ريال سعودي، بناءً على آخر تحديثات السوق المالية.

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سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء في مصر اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، شهدت زيادة واضحة مقارنةً بالسعر الرسمي في البنوك حيث وصل سعر الشراء في السوق السوداء إلى حوالي 160.54 جنيه، أي بزيادة تبلغ 0.22 جنيه عن السعر الرسمي البالغ 160.34 جنيه، أما بالنسبة لسعر البيع، فقد وصل إلى 161.36 جنيه، أي بزيادة قدرها 1.04 جنيه مقارنةً بالسعر الرسمي للبيع الذي يبلغ 160.34 جنيه.

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