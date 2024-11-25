سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25-11-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 25-11-2024، والذي شهد حالة من التراجع في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 25-11-2024، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.2241 جنيه مصري للشراء، و13.2596 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.2085 جنيه مصري للشراء، و13.2477 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.202 جنيه مصري للشراء، و13.2463 جنيه مصري للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1905 جنيه مصري للشراء، و13.2171 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1835 جنيه مصري للشراء، و13.2369 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1776 جنيه مصري للشراء، و13.2449 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.17 جنيه مصري للشراء، و13.24 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1697 جنيه مصري للشراء، و13.2369 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1582 جنيه مصري للشراء، و13.2533 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1371 جنيه مصري للشراء، و13.3034 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1364 جنيه مصري للشراء، و13.2358 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.1343 جنيه مصري للشراء، و13.2705 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 51.99 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.29 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.84 جنيه للشراء و6.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 55.68 جنيه للشراء و55.94 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 6.96 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.28 جنيه للشراء و161.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.85 جنيه للشراء و70.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 131.53 جنيه للشراء و131.99 جنيه للبيع.

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