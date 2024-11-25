إستقرار في سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري والدولار الأمريكي

أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، عن سعر الريال السعودى الان واليوم الإثنين 25-11-2024 مقابل الجنيه المصري، في بعض لبنوك، حيث وصل سعر الريال السعودى الان واليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري عند 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، وسيرصد لكم الموجز فيما يلي أسعار الريال السعودى في البنوك المصرية اليوم الإثنين.

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكي

1000 ريال سعودي يسجلو 266.35 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى في مواجهة الجنيه المصري

بلغت أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين 24-11-2024 مقابل الجنيه المصري، استقراراً نسبياً، بناءاً على آخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك من خلال مواقعها الإلكترونية، وسجل سعر الريال السعودى اليوم التالي:

أولا سعر الريال السعودى في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودى الان مقابل الجنيه اليوم الإثنين، إلي 13.17 جنيه للشراء، و إلي 13.24 جنيه للبيع في بنك مصر.

ثانياً سعر الريال السعودى في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ثالثاً سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودى اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري عند 13.17 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

وأيضاً سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي

وبالإضافة إلي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 13.20 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib».

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13.20 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودى في بنك التنمية للصادرات

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بداية التعاملات في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند مستوى 13.14 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري، في بنك فيصل الإسلامي، نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.24 للبيع.

الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

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