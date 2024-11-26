سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-11-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت، ويعد من بين أقوى العملات في العالم من حيث قيمته مقابل العملات الأخرى، ومنذ إصداره في عام 1961، أصبح رمزاً اقتصادياً مهماً للكويت، يعتبر الدينار الكويتي من أبرز العملات في أسواق المال العالمية، وقد حافظ على قوته بسبب الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة والنظام المالي القوي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري



ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وفقاً لآخر التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات، نظرا لتساؤل العديد من الأفراد عن حركة سعر الدينار الكويتي في هذه التعاملات، لذا نعرض لكم أسعار الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر صرف الدينار الكويتي تراجعاً في البنك الأهلي المصري اليوم، حيث بلغ نحو 160.33 جنيهاً للشراء و161.67 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 157.65 جنيهاً للشراء و162.05 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

مستقر عند 161.10 جنيهاً للشراء و161.60 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 158.72 جنيهاً للشراء و161.59 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني إلى 161.03 جنيهاً للشراء و161.40 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مستقر عند 152.14 جنيهاً للشراء و162.08 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي فقد استقر عند 161.35 جنيهاً للشراء و161.62 جنيهاً للبيع.

اقرأ أيضاً:

أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-11-2024 في البنوك