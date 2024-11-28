تعرف علي سعر الدينار الكويتي اليوم في بنوك مصر

الدينار الكويتي يظل من العملات المميزة في السوق المصري نظرًا لأهميته في المعاملات التجارية والسفر، وينصح دائمًا بالمتابعة اليومية عبر المواقع البنكية أو التطبيقات المالية للحصول على أحدث الأسعار وتجنب الفروقات السعرية الكبيرة بين البنوك والسوق غير الرسمية، ويكشف الموجز آخر تحديث للأسعار

أسعار الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا مع تفاوت طفيف بين البنوك المختلفة، وتأتي هذه الحركة وسط توقعات باستمرار استقرار العملة خلال الفترة الحالية نتيجة استقرار الطلب في الأسواق المحلية.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي حافظ على مستوياته عند 160.70 جنيه للشراء، و161.80 جنيه للبيع.

بنك مصر:

سجل الدينار سعر 161.20 جنيه للشراء و161.80 جنيه للبيع.



أسعار الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

البنك التجاري الدولي (CIB):

عرض الدينار الكويتي بسعر 159.20 جنيه للشراء و162.10 جنيه للبيع، مع استقرار ملحوظ خلال الجلسات.

أسعار الدينار الكويتي

بنك الإسكندرية:

تباين السعر عند 156.70 جنيه للشراء و162.10 جنيه للبيع.



أسعار الدينار في بنوك أخرى

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

بلغ سعر الشراء 158.00 جنيه، وسعر البيع 162.10 جنيه.

السوق السوداء:

ارتفع السعر فيها إلى 161.02 جنيه للشراء و164.29 جنيه للبيع، مع استمرارية الطلب المرتفع من قبل بعض المتعاملين.

تسود حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية والخاصة نتيجة استقرار العرض والطلب، وفي المقابل، السوق السوداء تشهد نشاطًا محدودًا بأسعار أعلى بسبب الطلب غير الرسمي على الدينار لأغراض السفر والتجارة.

أسعار الدينار الكويتي

عوامل تؤثر على سعر الدينار

السياسة النقدية: استقرار الجنيه المصري وتحسن الاحتياطي النقدي يسهمان في استقرار الدينار الكويتي.

الطلب الموسمي: تزايد الطلب خلال مواسم السفر إلى الكويت للعمل أو أداء العمرة يرفع الضغط على العملة.

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