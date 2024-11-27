تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-11-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات، هذا التغيير يثير اهتمام العديد من المتعاملين في السوق المصري، لاسيما مع التقلبات المستمرة في أسعار العملات الأجنبية.

ويرصد موقع “الموجز”، في هذا التقرير أحدث الأسعار الخاصة بالدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 160.96 جنيهاً للشراء، و160.45 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الريال في البنك الأهلي المصري 160.23 جنيهاً للشراء، و 161.38 جنيهاً للبيع.

1 دينار كويتي يساوي نحو 12,216.20 ريال سعودي

10 دنانير كويتية تعادل حوالي 122.16 ريال سعودي.

100 دينار كويتي تعادل 1,221.56 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

في بنك مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 160.62 جنيهاً للشراء، و 161.32 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم ف بن الإسكندري

أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري 156.14 جنيهاً للشراء، و 161.51 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر 1 دينار كويتي: 162 جنيهًا مصريًا.

سعر 5 دنانير كويتية: 810 جنيهًا مصريًا.

سعر 10 دنانير كويتية: 1,620 جنيهًا مصريًا.

سعر 25 دينارًا كويتيًا: 4,066.5 جنيهاً مصرياً.

سعر 50 دينارًا كويتيًا: 8,200 جنيهاً مصرياً.

سعر 100 دينار كويتي: 16,200 جنيهاً مصرياً.

سعر 150 دينارًا كويتيًا: 24,174,89 جنيهاً مصرياً.



سعر 200 دينار كويتي: 32,258,43 جنيهاً مصرياً.

سعر 250 دينارًا كويتيًا: 40,292,61 جنيهاً مصرياً.



سعر 300 دينار كويتي: 48,355.73 جنيهاً مصرياً.



سعر 500 دينار كويتي: 80,651.03 جنيه مصري.

سعر 700 دينار كويتي: 11,2911.44 جنيه مصري.

سعر 1,000 دينار كويتي: 162,000.0 جنيهاً مصرياً

سعر 10,000 دينار كويتي 1,620.000.0 جنيهاً مصرياً .

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