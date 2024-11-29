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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بعض التغيرات الطفيفة، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك. 

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم 

ويستعرض لكم الموجز وفيما يلي تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024  في البنوك الرئيسية:  

البنك المركزي المصري:

  • الشراء: 161.563 جنيه
  • البيع: 161.019 جنيه

البنك الأهلي المصري:

  • الشراء: 161.536 جنيه
  • البيع: 160.479 جنيه

بنك مصر:

  • الشراء: 161.503 جنيه
  • البيع: 160.76 جنيه

بنك القاهرة:

  • الشراء: 161.536 جنيه
  • البيع: 160.479 جنيه
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ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

مصرف أبوظبي الإسلامي:

  • الشراء: 161.992 جنيه
  • البيع: 157.746 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

  • الشراء: 161.536 جنيه
  • البيع: 158.528 جنيه

بنك الإسكندرية:

  • الشراء: 161.568 جنيه
  • البيع: 156.083 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

  • الشراء: 161.829 جنيه
  • البيع: 154.349 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

  • الشراء: 162.38 جنيه
  • البيع: 160.326 جنيه

البنك المصري الخليجي:

  • الشراء: 161.726 جنيه
  • البيع: 153.605 جنيه

المصرف المتحد:

  • الشراء: 161.568 جنيه
  • البيع: 150.152 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

  • الشراء: 161.973 جنيه
  • البيع: 152.305 جنيه

المصرف العربي الدولي:

  • الشراء: 161.536 جنيه
  • البيع: 161.095 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

  • الشراء: 161.57 جنيه
  • البيع: 161.13 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

  • الشراء: 164.458 جنيه
  • البيع: 154.469 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

  • الشراء: 161.396 جنيه
  • البيع: 156.802 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

  • الشراء: 161.57 جنيه
  • البيع: 161.13 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

  • الشراء: 161.57 جنيه
  • البيع: 161.13 جنيه
أسعار الدينار الكويتي 

عوامل تؤثر على سعر الدينار

  • السياسة النقدية، حيث إن استقرار الجنيه المصري وتحسن الاحتياطي النقدي يسهمان في استقرار الدينار الكويتي.
  • الطلب الموسمي، حيث إن  تزايد الطلب خلال مواسم السفر إلى الكويت للعمل أو أداء العمرة يرفع الضغط على العملة

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