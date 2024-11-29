شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بعض التغيرات الطفيفة، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم

ويستعرض لكم الموجز وفيما يلي تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في البنوك الرئيسية:

البنك المركزي المصري:

الشراء: 161.563 جنيه

البيع: 161.019 جنيه

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 161.536 جنيه

البيع: 160.479 جنيه

بنك مصر:

الشراء: 161.503 جنيه

البيع: 160.76 جنيه

بنك القاهرة:

الشراء: 161.536 جنيه

البيع: 160.479 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 161.992 جنيه

البيع: 157.746 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 161.536 جنيه

البيع: 158.528 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 161.568 جنيه

البيع: 156.083 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

الشراء: 161.829 جنيه

البيع: 154.349 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

الشراء: 162.38 جنيه

البيع: 160.326 جنيه

البنك المصري الخليجي:

الشراء: 161.726 جنيه

البيع: 153.605 جنيه

المصرف المتحد:

الشراء: 161.568 جنيه

البيع: 150.152 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

الشراء: 161.973 جنيه

البيع: 152.305 جنيه

المصرف العربي الدولي:

الشراء: 161.536 جنيه

البيع: 161.095 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

الشراء: 161.57 جنيه

البيع: 161.13 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

الشراء: 164.458 جنيه

البيع: 154.469 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

الشراء: 161.396 جنيه

البيع: 156.802 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

الشراء: 161.57 جنيه

البيع: 161.13 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

الشراء: 161.57 جنيه

البيع: 161.13 جنيه

أسعار الدينار الكويتي

عوامل تؤثر على سعر الدينار

السياسة النقدية، حيث إن استقرار الجنيه المصري وتحسن الاحتياطي النقدي يسهمان في استقرار الدينار الكويتي.

الطلب الموسمي، حيث إن تزايد الطلب خلال مواسم السفر إلى الكويت للعمل أو أداء العمرة يرفع الضغط على العملة

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