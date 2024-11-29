سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بعض التغيرات الطفيفة، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين مختلف البنوك.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم
ويستعرض لكم الموجز وفيما يلي تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في البنوك الرئيسية:
البنك المركزي المصري:
- الشراء: 161.563 جنيه
- البيع: 161.019 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- الشراء: 161.536 جنيه
- البيع: 160.479 جنيه
بنك مصر:
- الشراء: 161.503 جنيه
- البيع: 160.76 جنيه
بنك القاهرة:
- الشراء: 161.536 جنيه
- البيع: 160.479 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- الشراء: 161.992 جنيه
- البيع: 157.746 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- الشراء: 161.536 جنيه
- البيع: 158.528 جنيه
بنك الإسكندرية:
- الشراء: 161.568 جنيه
- البيع: 156.083 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- الشراء: 161.829 جنيه
- البيع: 154.349 جنيه
بنك كريدي أجريكول:
- الشراء: 162.38 جنيه
- البيع: 160.326 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- الشراء: 161.726 جنيه
- البيع: 153.605 جنيه
المصرف المتحد:
- الشراء: 161.568 جنيه
- البيع: 150.152 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- الشراء: 161.973 جنيه
- البيع: 152.305 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- الشراء: 161.536 جنيه
- البيع: 161.095 جنيه
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- الشراء: 161.57 جنيه
- البيع: 161.13 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- الشراء: 164.458 جنيه
- البيع: 154.469 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- الشراء: 161.396 جنيه
- البيع: 156.802 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- الشراء: 161.57 جنيه
- البيع: 161.13 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- الشراء: 161.57 جنيه
- البيع: 161.13 جنيه
عوامل تؤثر على سعر الدينار
- السياسة النقدية، حيث إن استقرار الجنيه المصري وتحسن الاحتياطي النقدي يسهمان في استقرار الدينار الكويتي.
- الطلب الموسمي، حيث إن تزايد الطلب خلال مواسم السفر إلى الكويت للعمل أو أداء العمرة يرفع الضغط على العملة
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