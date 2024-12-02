تعرف على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المحلية

يبحث العديد من الراغبين علي السفر لدول الخليج يوميا علي أسعار الدولار وغيرهم مما يبعثون حوالات علي الأسعار، حيث أنه يوجد العديد من العمالة المصرية بالكويت، لذلك نحرص علي عرض الاسعار حيث تداول سعر الدينار الكويتي يوم الأثنين الموافق 2 ديسمبر 2024 في المصرف العربي الدولي 161.26 جنيها للشراء و 161.58 جنيها للبيع ويستعرض لكم الموجز سعر صرف الدينار الكويتي في بعض البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنميه الصادرات 155.86جنيه للشراء، و161.79 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، عند 156.05 جنيه للشراء، و161.72 للبيع



سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي هبوطًا مقابل الجنيه المصري اليوم حيث ثبت عند 161.26 جنيها للشراء و و161.58 للبيع.

سعر صرف الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 155.86جنيه للشراء، و161.79 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم عند 156.05 جنيها للشراء، و161.72 للبيع.

سعر الدينار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، نحو 158.49جنيها للشراء، 161.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الشركة المصرية العربية الدولية عند 161.36 جنيه للشراء، و161.73 للبيع.

سعر الدينار في بنك قطر الوطني مقابل نظيره المحلي

وصل سعر صرف الدنيا الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قطر الوطني، نحو 161.39 جنيه للشراء، و161.77 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك نكست اليوم

شهد سعر صرف الدنيا تراجعا في بنك نكست اليوم الأحد عند 154.46 جنيه للشراء، و164.45 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر صرف الدينار الكويتي تراجعا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند 160.44 جنيه للشراء، و161.59 للبيع.

سعر الدينار في بنك مصر مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الدينار الكويتي هبوطا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 160.83 جنيه للشراء، و161.58 للبيع.

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