سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 4 ديسمبر 2024.. ‎اعرف وصل كام؟

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة في السوق المصرية اليوم، مع اختلاف بسيط في أسعار الشراء والبيع بين البنوك. وفيما يلي أسعار الصرف في أبرز البنوك، ويرصد موقع الموجز تفاصيل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري:

سعر الشراء 162.18 جنيه، وسعر البيع 161.64 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

سجل سعر الشراء 161.97 جنيه، وسعر البيع 160.84 جنيه.

بنك مصر:

بلغ سعر الشراء 161.96 جنيه، وسعر البيع 161.22 جنيه.

بنك القاهرة:

سجل سعر الشراء 162.00 جنيه، وسعر البيع 160.93 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء 162.05 جنيه، وسعر البيع 159.00 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 162.02 جنيه، وسعر البيع 157.77 جنيه.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء 162.04 جنيه، وسعر البيع 156.52 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB):

سجل سعر الشراء 162.04 جنيه، وسعر البيع 154.53 جنيه.

كريدي أجريكول:

سجل سعر الشراء 162.85 جنيه، وسعر البيع 160.79 جنيه.

البنك المصري الخليجي:

سجل سعر الشراء 162.14 جنيه، وسعر البيع 154.03 جنيه.

المصرف المتحد:

بلغ سعر الشراء 161.97 جنيه، وسعر البيع 150.51 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK):

سجل سعر الشراء 162.43 جنيه، وسعر البيع 152.68 جنيه.

المصرف العربي الدولي:

سجل سعر الشراء 162.02 جنيه، وسعر البيع 161.59 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):

سجل سعر الشراء 162.04 جنيه، وسعر البيع 161.59 جنيه.

بنك الاستثمار العربي:

سجل أعلى سعر للشراء عند 164.92 جنيه، وسعر البيع 154.90 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي:

سجل سعر الشراء 162.07 جنيه، وسعر البيع 157.25 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني:

سجل سعر الشراء 162.18 جنيه، وسعر البيع 161.64 جنيه.

بنك التنمية الصناعية:

سجل سعر الشراء 162.18 جنيه، وسعر البيع 161.64 جنيه.

اسعار الدينار الكويتي

تراجع السعر في السوق السوداء

انخفض سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم ليسجل 161.90 جنيه للشراء و160.26 جنيه للبيع، مقارنة بـ162.36 جنيه في تعاملات الأمس.

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30-11-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024