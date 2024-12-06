سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في مصر

سعر الدينار الكويتى اليوم.. يتطلع العديد من الناس إلى معرفة سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية, والذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ مقارنة بتعاملات أمس.

سعر الدينار الكويتى اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 162.4332 جنيه وللبيع 162.9235 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك SAIB للشراء 162.41 جنيه وللبيع 162.89 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

وصل سعر الدينار الكويتى اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 162.3801 جنيه وللبيع 162.8376 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك مصر للشراء 162.0425 جنيه وللبيع 162.8263 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 161.80 جنيه وللبيع 162.89 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم

أصبح سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 161.7428 جنيه وللبيع 162.8263 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول اليوم

حقق سعر الدينار الكويتى اليوم في كريدي أجريكول للشراء 161.6046 جنيه وللبيع 163.7099 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك CIB اليوم

شهد سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك CIB للشراء 159.872 جنيه وللبيع 162.9027 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتى اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 158.6349 جنيه وللبيع 162.9239 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 158.086 جنيه وللبيع 162.7366 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 157.3427 جنيه وللبيع 162.8914 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 155.4375 جنيه وللبيع 165.4853 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 155.2823 جنيه وللبيع 162.8263 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 154.783 جنيه وللبيع 162.8846 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 153.4584 جنيه وللبيع 163.1972 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد للشراء 151.303 جنيه وللبيع 162.8263 جنيه.

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