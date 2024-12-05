سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم.. يُعد الدينار الكويتي من العملات المهمة التي يهتم العديد من الأفراد بمتابعة أسعارها بشكل يومي، وينشر “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حالة من التفاوت الطفيف في أسعار البيع والشراء داخل البنوك, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 161.72 جنيهًا للشراء و162.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 161.44 جنيهًا للشراء و162.24 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 161.19 جنيهًا للشراء و162.23 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 161.14 جنيهًا للشراء و162.24 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB 159.26 جنيهًا للشراء و162.28 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 158.13 جنيهًا للشراء و162.37 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 157.56 جنيهًا للشراء و162.16 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 156.78 جنيهًا للشراء و162.27 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 155.25 جنيهًا للشراء و165.29 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 154.82 جنيهًا للشراء و162.22 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي 154.32 جنيهًا للشراء و162.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 152.94 جنيهًا للشراء و162.64 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 150.79 جنيهًا للشراء و162.24 جنيهًا للبيع.

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