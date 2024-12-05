سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية والسوق السوداء، وسط توقعات بمزيد من التذبذب خلال الأيام المقبلة، نتيجة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف التي نرصدها عبر الموجز، بلغ سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء 161.43 جنيه للشراء و159.80 جنيه للبيع، بينما سجل السعر الرسمي في البنك المركزي المصري 162.27 جنيه للشراء و161.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي

جاء أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي عند 165.287 جنيه، ما يجعله الوجهة المثلى للراغبين في بيع العملة الكويتية.

أبرز أسعار الدينار الكويتي في البنوك

البنك الأهلي المصري: 162.236 جنيه للشراء و161.14 جنيه للبيع.

بنك مصر: 162.236 جنيه للشراء و161.438 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 162.269 جنيه للشراء و161.225 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 162.279 جنيه للشراء و159.264 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 162.269 جنيه للشراء و156.776 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدينار الكويتي

سجل أقل سعر لبيع الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 150.788 جنيه، ما يتيح فرصة مميزة للراغبين في شراء العملة الكويتية بأسعار تنافسية.

البنوك ذات الأسعار المتوسطة

بنك الكويت الوطني (NBK): 162.643 جنيه للشراء و152.936 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 162.269 جنيه للشراء و161.843 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 162.269 جنيه للشراء و161.843 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى فى السوق السوداء

1 دينار كويتى 161.43 جنيه مصري

5 دينار كويتى 807.15 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,614.3 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,035.75 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,071.5 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,143 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,214.5 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,286 جنيه مصري

250 دينار كويتى 40,357.5 جنيه مصري

300 دينار كويتى 48,429 جنيه مصري

500 دينار كويتى 80,715 جنيه مصري

700 دينار كويتى 113,001 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 161,430 جنيه مصري

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