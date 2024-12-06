سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 6 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام انهارده؟

استقرت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مع تسجيل تغير طفيف في السوق السوداء مقارنة بالأمس.

وينشر “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الدينار 162.923 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 162.433 جنيه.

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، جاء سعر الشراء عند 162.826 جنيه، وسعر البيع عند 161.743 جنيه و162.042 جنيه على التوالي.

بنك القاهرة عرض سعر شراء الدينار عند 162.859 جنيه، وسعر البيع عند 161.775 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر شراء بلغ 162.924 جنيه، بينما جاء سعر البيع أقل نسبيًا عند 158.635 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر شراء الدينار 162.903 جنيه، وسعر البيع 159.872 جنيه.

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء 162.891 جنيه، بينما سجل سعر البيع 157.343 جنيه.

أما البنك الأهلي القطري (QNB)، فبلغ سعر الشراء 162.826 جنيه وسعر البيع 155.282 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

كريدي أجريكول قدم سعر شراء مميز بلغ 163.710 جنيه، بينما سجل سعر البيع 161.605 جنيه.

المصرف العربي الدولي سجل سعر شراء 162.838 جنيه، وسعر البيع 162.380 جنيه.

في بنك الاستثمار العربي، جاء سعر الشراء الأعلى بين البنوك عند 165.485 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 155.438 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي سجل سعر شراء 162.737 جنيه، وسعر البيع 158.086 جنيه.

وأخيرًا، في البنك الأهلي اليوناني وبنك التنمية الصناعية، جاء سعر الشراء عند 162.923 جنيه وسعر البيع عند 162.433 جنيه.

أفضل البنوك اليوم

أفضل بنك للشراء هو بنك الاستثمار العربي بسعر 165.485 جنيه.

أفضل بنك للبيع هو البنك الأهلي اليوناني بسعر 162.433 جنيه.

في السوق السوداء، بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 161.81 جنيه، بينما سجل سعر البيع 160.18 جنيه، بارتفاع طفيف قدره 0.35 جنيه عن آخر سعر مسجل أمس، الذي بلغ 161.46 جنيه.

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