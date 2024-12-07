سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 7-12-2024 مقابل الجنيه المصري تزامنا مع عطلة البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، حيث سجلت العملة الكويتية أسعارًا ثابتة في العديد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات في شاشات عرض أسعار العملات.

ويرصد موقع “الموجز” سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري162.43 جنيهاً للشراء، وسعر البيع 162.92 جنيهاً.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 161.74 جنيهاً للشراء، و 162.82 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

أما في بنك مصر فبلغ سعر الشراء 162.04 جنيهاً، وسعر البيع 162.042 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة وصل سعر الدينار الكويتي عند الشراء إلى 162.859 جنيهاً، وسعر البيع 161.775 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر الدينار الكويتي، عند شراء بـ 158.6349 جنيهاً، وسعر البيع 162.4776 جنيهاً.

البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 160.11 جنيهاً، وسعر البيع 156.67 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية فوصل سعر شراء الدينار الكويتي 157.43 جنيهاً، وسعر البيع 162.89جنيه.

وفي البنك الأهلي القطري (QNB): بلغ سعر الشراء 162.826 جنيهاً، وسعر البيع 155.282 جنيه.

وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر شراء الدينار الكويتي، إلى 161.60 جنيهاً، وسعر البيع 163.70 جنيهاً.

البنك المصري الخليجي: وصل سعر الشراء فيه إلى 162.884 جنيهاً، وسعر البيع 154.783 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك

وفي المصرف المتحد: بلغ سعر الشراء 159.02 جنيهاً، وسعر البيع 147.39جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): سعر الشراء 160.49 جنيه، وسعر البيع 150.86 جنيه.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 158.79 جنيهاً، وسعر البيع 159.18جنيهاً.



وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): بلغ سعر الشراء 162.89 جنيهاً، وسعر البيع 162.41 جنيهاً.

بنك الاستثمار العربي: سجل أعلى سعر للبيع بـ 152.305 جنيهاً ، بينما كان سعر الشراء 161.973 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي: الأفضل للشراء بسعر 158.086 جنيهاً، وسعر البيع 162.7366 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني

البنك الأهلي اليوناني: الأفضل لبيع الدينار الكويتي بسعر 162.737 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 155.5000 جنيهاً، أما سعر البيع 162.2519جنيهاً.

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