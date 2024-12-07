تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

شهد الدينار الكويتي تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر الشراء 161.68 جنيه وسعر البيع 160.05 جنيه، بانخفاض قدره 0.39 جنيه عن سعر أمس الذي سجل 162.07 جنيه.

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: سعر الشراء 162.923 جنيه، وسعر البيع 162.433 جنيه.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 162.826 جنيه، وسعر البيع 161.743 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء 162.826 جنيه، وسعر البيع 162.042 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء 162.859 جنيه، وسعر البيع 161.775 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر شراء بـ 162.924 جنيه، وسعر البيع 158.635 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 162.903 جنيه، وسعر البيع 159.872 جنيه.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء 162.891 جنيه، وسعر البيع 157.343 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB): سعر الشراء 162.826 جنيه، وسعر البيع 155.282 جنيه.

كريدي أجريكول: سعر الشراء 163.71 جنيه، وسعر البيع 161.605 جنيه.

البنك المصري الخليجي: سعر الشراء 162.885 جنيه، وسعر البيع 154.783 جنيه.

المصرف المتحد: سعر الشراء 162.826 جنيه، وسعر البيع 151.303 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): سعر الشراء 163.197 جنيه، وسعر البيع 153.458 جنيه.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 162.838 جنيه، وسعر البيع 162.38 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سعر الشراء 162.89 جنيه، وسعر البيع 162.41 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: سجل أعلى سعر للبيع بـ 165.485 جنيه، بينما كان سعر الشراء 155.438 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: الأفضل للشراء بسعر 162.737 جنيه، وسعر البيع 158.086 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: الأفضل للبيع بسعر 162.433 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء 162.923 جنيه، وسعر البيع 162.433 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 162.737 جنيه.

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي اليوناني بسعر 162.433 جنيه.

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