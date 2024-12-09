تعرف على سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2025

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم تغييرات ملحوظة في العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث ارتفع في بعض المؤسسات المالية، بينما استقر سعر صرف الدينار الكويتي في أخرى ويُعزى هذا التباين إلى عوامل اقتصادية محلية وسياسات تسعير تختلف بين البنوك، وفي هذا التقرير، يرصد موقع الموجز حركة سعر صرف الدينار الكويتي مع نهاية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، عند 162.55 جنيه للشراء، و163.72 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، عند 158.06 جنيه للشراء، و163.72 للبيع.

سعر الدينار في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الإثنين، في المصرف العربي الدولي، عند 163.28 جنيه للشراء، 163.65 للبيع.

سعر الدينار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري

استقر نسبيًا، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الإثنين، في بنك مصر، عند 162.94 جنيه للشراء، و163.70 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، في البنك المركزي المصري، عند 163.31 جنيه للشراء، و163.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عند 163.36 جنيه للشراء، 163.76 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك نكست اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، في بنك نكست، عند 156.34 جنيه للشراء، و166.44للبيع.

سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الأحد في بنك التنمية الصناعية، عند 156.03 جنيه للشراء، و162.92 للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، عند 162.62 جنيه للشراء، و163.70 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند 156.52 جنيه للشراء، و163.88 للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الإثنين في البنك الأهلي الكويتي، عند 154.27 جنيه للشراء، و164.11للبيع.

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