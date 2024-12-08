أسعار العملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.. الدولار بكام؟

أسعار العملات اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك.

أسعار العملات اليوم

رصدت جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي سعر شراء 49.97 جنيهًا وسعر بيع 50.06 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

تداول اليورو بسعر شراء 52.6117 جنيهًا وسعر بيع 52.7634 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

حقق الجنيه الإسترليني سعر شراء 63.5525 جنيهًا وسعر بيع 63.7587 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

سعر اليوان الصيني اليوم

حدد سعر شراء اليوان الصيني 6.872 جنيهًا وسعر بيع 6.8919 جنيهًا.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر شراء الفرنك السويسري إلى 56.5198 جنيهًا وسعر بيع 56.6976 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي سعر شراء 13.2978 جنيهًا وسعر بيع 13.3291 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حقق الدينار الكويتي سعر شراء 162.4332 جنيهًا وسعر بيع 162.9235 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم

وصل سعر شراء الدينار الأردني إلى 70.3313 جنيهًا وسعر بيع 70.5604 جنيهًا.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل الدينار البحريني سعر شراء 132.4085 جنيهًا وسعر بيع 132.8108 جنيهًا.

سعر الريال القطري اليوم

تداول الريال القطري بسعر شراء 13.6959 جنيهًا وسعر بيع 13.7365 جنيهًا.

سعر الريال العماني اليوم

حقق الريال العماني سعر شراء 129.6951 جنيهًا وسعر بيع 130.051 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر شراء الدرهم الإماراتي إلى 13.6036 جنيهًا وسعر بيع 13.6299 جنيهًا.

سعر الكرونة السويدية اليوم

سجلت الكرونة السويدية سعر شراء 4.5673 جنيهًا وسعر بيع 4.5931 جنيهًا.

سعر الدولار الكندي اليوم

حقق الدولار الكندي سعر شراء 35.5259 جنيهًا وسعر بيع 35.6342 جنيهًا.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل الدولار الأسترالي سعر شراء 32.1383 جنيهًا وسعر بيع 32.2499 جنيهًا.

سعر الين الياباني اليوم

وصل سعر شراء الين الياباني إلى 0.3324 جنيهًا وسعر بيع 0.3334 جنيهًا.

سعر تايلاند باهت اليوم

سجلت تايلاند باهت سعر شراء 1.4581 جنيهًا وسعر بيع 1.4672 جنيهًا.

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