العملات الأجنبيه.. سعر الريال السعودي اليوم 7 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, متراوحًا بين 12.87 جنيه كأقل سعر للشراء في المصرف المتحد، وصولًا إلى 13.33 جنيه كأعلى سعر للبيع في عدة بنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

يرصد “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم السبت 7 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 13.2877 جنيه وللبيع 13.327 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر للشراء 13.2653 جنيه وللبيع 13.3211 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 13.2653 جنيه وللبيع 13.3211 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.2846 جنيه وللبيع 13.3264 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس للشراء 13.2408 جنيه وللبيع 13.3362 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 13.2751 جنيه وللبيع 13.3213 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC للشراء 13.29 جنيه وللبيع 13.33 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB للشراء 13.2978 جنيه وللبيع 13.3291 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.2963 جنيه وللبيع 13.3291 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 13.2863 جنيه وللبيع 13.3129 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 13.27 جنيه وللبيع 13.32 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.2783 جنيه وللبيع 13.3138 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 13.2265 جنيه وللبيع 13.3211 جنيه.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول للشراء 13.2248 جنيه وللبيع 13.3934 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 13.2024 جنيه وللبيع 13.3342 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك SAIB اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB للشراء 13.09 جنيه وللبيع 13.33 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 12.9766 جنيه وللبيع 13.3245 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد للشراء 12.8746 جنيه وللبيع 13.3413 جنيه.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 49.94 جنيه.

سعر اليورو اليوم: 52.82 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.65 جنيه.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.87 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.54 جنيه.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.08 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 162.56 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم: 70.43 جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم: 132.51 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم: 13.69 جنيه.

سعر الريال العماني اليوم: 129.72 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.60 جنيه.

سعر الكرونة السويدية اليوم: 4.57 جنيه.

سعر الكرونة النرويجية اليوم: 4.48 جنيه.

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