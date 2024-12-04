سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبيه وعلى رأسهم سعر الدولار الأكثر تداولًا استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, حسب آخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 49.6723 جنيه وللبيع 49.8062 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 49.67 جنيه وللبيع 49.77 جنيه.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.67 جنيه وللبيع 49.77 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 49.67 جنيه وللبيع 49.77 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB للشراء 49.67 جنيه وللبيع 49.77 جنيه.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB عند 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.70 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك HSBC للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK عند 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول للشراء 49.69 جنيه وللبيع 49.79 جنيه.

أسعار العملات الأجنبيه اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبيه اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: شراء 52.2652 جنيه، بيع 52.411 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: شراء 62.8981 جنيه، بيع 63.2637 جنيه.

سعر اليوان الصيني اليوم: شراء 6.8172 جنيه، بيع 6.8364 جنيه.

سعر الفرنك السويسري اليوم: شراء 56.1396 جنيه، بيع 56.3164 جنيه.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: شراء 7.0075 جنيه، بيع 7.0268 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم: شراء 161.648 جنيه، بيع 162.0733 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم: شراء 13.2298 جنيه، بيع 13.276 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم: شراء 69.961 جنيه، بيع 70.199 جنيه.

سعر الدينار البحريني اليوم: شراء 131.7358 جنيه، بيع 132.1049 جنيه.

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