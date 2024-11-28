أسعار الدولار اليوم في مصر.. استقرار في معظم البنوك اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، بعد ارتفاعه خلال التداولات اليومية، فيما يلي آخر تحديث لأسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية، ويستعرض الموجز تفاصيل الأسعار في معظم البنوك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل الدولار في بنك المصرف المتحد 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

حافظ الدولار على استقراره في البنك الأهلي المصري عند 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

استقرار الدولار رغم تقلبات الأسواق

يشير استقرار سعر الدولار اليوم إلى توازن نسبي في سوق الصرف المصرية، رغم تأثره بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويواصل المستثمرون والمستهلكون متابعة السوق يوميًا لتحديد أفضل الأوقات للتعاملات.

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