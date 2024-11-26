العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في البنوك بعد تراجعه

سعر الدولار اليوم.. حافظ سعر الدولار اليوم ، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على استقراره النسبي مقابل الجنيه، وذلك بعد أن شهد انخفاضات طفيفة في بعض البنوك خلال الساعات الأخيرة.

ومع تزايد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار، يقدم موقع “الموجز ”، في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بأحدث التحركات في السوق المصرفية.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

يعتبر الدولار الأمريكي من أبرز العملات العالمية بفضل الدعم الاقتصادي القوي الذي يحظى به في السوق العالمي، مما يجعله مقصدًا رئيسيًا للمستثمرين الذين يحرصون على متابعة تحديثات أسعاره بشكل يومي، وفي هذا الإطار، سجل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 49.5518 جنيهًا للشراء و 49.6828 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.55 جنيهًا للشراء و 49.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي، فقد بلغ سعر الدولار 49.55 جنيهًا للشراء و 49.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.56 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.65 جنيه للشراء، 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 49.56 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 49.50 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وسط محدودية في التعاملات.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم نحو 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار اليوم في المصرف المتحد والبنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم

توقعات أسعار الدولار

توقعات أسعار الدولار تشير إلى أنه مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية، من المتوقع أن تظل أسعار الدولار ضمن نطاق متغير خلال الفترة المقبلة، فالتغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات المحلية تلعب دورًا هامًا في تحديد مسار العملة الأمريكية، مما يجعل التنبؤ بأسعارها أمرًا غير ثابت.

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الريال السعودي 3.76 ريال سعودي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 نحو 1.0471 دولار أمريكي لكل يورو.

سعر الدولار اليوم

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.07 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 62.25 جنيه للشراء و 62.43 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري نحو 55.63 جنيه للشراء و 55.81 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني نحو 32.06 جنيه للشراء و 32.15 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 160.95 جنيه للشراء و 161.42 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.49 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصيني نحو 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.



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