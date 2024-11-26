سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية وفق آخر تحديث.. الأمريكي يسيطر على التعاملات

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، حيث سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، مقارنة بسعره في منتصف التعاملات الذي بلغ 49.55 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع، ويستعرض الموجز عبر النقاط التالية آخر مستجدات طرأت على سعر الدولار الآن تحديث لحظي

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

بنك مصر:

بلغ سعر الدولار نحو 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

وصل سعر الدولار إلى 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الدولار نحو 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

حقق سعر الدولار أعلى قيمة مسجلة، حيث بلغ 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية:

سجل كلا البنكين سعرًا موحدًا بلغ 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.57 جنيهًا للشراء، ونحو 49.67 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر بيع الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر بيع الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

تحركات الدولار وتأثيرها على السوق

يأتي هذا الارتفاع الطفيف في سعر الدولار ضمن سلسلة التذبذبات التي تشهدها أسواق الصرف، ما يعكس تأثر السوق المحلي بالتغيرات في السوق العالمي وعوامل أخرى مثل الطلب على العملة الأمريكية لتمويل الاستيراد.

توقعات أسعار الدولار

مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية، يُتوقع أن تظل أسعار الدولار في نطاق متغير خلال الفترة المقبلة، حيث تلعب التغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات المحلية دورًا هامًا في تحديد مساره.

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