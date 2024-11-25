الأخضر يتراجع.. سعر الدولار الآن تحديث لحظي بمنتصف التعاملات

سعر الدولار الآن تحديث لحظي.. سيطر التراجع النسبي على العملة الخضراء خلال منتصف تعاملات الإثنين 25-11-2024 مقابل الجنيه المصري، وذلك بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

وبناءً على ذلك يرغب العديد من المواطنين خاصة المستثمرين في التعرف على آخر تطورات سعر الدولار الآن تحديث لحظي خلال منتصف التعاملات، إذ أن هنا العديد من العوامل مؤثرة على سعر العملة الأمريكية، ومنها السياسات النقدية، إذ تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة، ما يؤثر مباشرة على حركة الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار الآن تحديث لحظي

كما يتأثر سعر الدولار الآن تحديث لحظي بالتدفقات النقدية إذ يعكس الاستقرار في سعر الدولار تحسن التدفقات النقدية الواردة من السياحة والصادرات، وأيضًا تأثير أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار عالميًا ما زال يلقي بظلاله على الأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، ورغم حالة التقلب الشديد الذي تواجه تلك العملة إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون استقرار سعر الدولار الآن تحديث لحظي خلال الأيام المقبلة، مدعومًا بزيادة الاحتياطي النقدي وتحسن الصادرات، ومع ذلك، تبقى المتغيرات العالمية والمحلية عاملاً مهمًا في تحديد الاتجاه العام للعملة.

الموجز يستعرض عبر النقاط التالية آخر مستجدات طرأت على سعر الدولار الآن تحديث لحظي خلال منتصف تعاملات الإثنين 25-11-2024 مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.56 جنيهًا للشراء، ونحو 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.56 جنيهًا للشراء، ونحو 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.59 جنيهًا للشراء، ونحو 49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن تحديث لحظي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ونزل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.56 جنيهًا للشراء، ونحو 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وتراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.56 جنيهًا للشراء، ونحو 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وهبط سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.56 جنيهًا للشراء، ونحو 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.56 جنيهًا للشراء، ونحو 49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وهبط سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.57 جنيهًا للشراء، ونحو 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.60 جنيهًا للشراء، ونحو 49.70 جنيه للبيع.

إقرأ أيضًا:

تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم وتحول في سعر البيض والكتاكيت

أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية