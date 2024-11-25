سعر الدولار اليوم تحديث يومي.. سعر الدولار والعملات اليوم الاثنين 25-11-2024

سعر الدولار اليوم.. زادت مؤشرات البحث من قبل التجار والمستثمرين عن سعر الدولار اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024, والذي شهد حالة من التراجع في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

رصدت جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

نشر البنك المركزي سعر الدولار اليوم بـ 49.59 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ثبت البنك سعر الدولار اليوم عند 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حدد بنك مصر سعر الدولار اليوم بـ 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر البنك على سعر الدولار اليوم بـ 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل البنك سعر الدولار اليوم 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم عند 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 51.99 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.29 جنيه للشراء و62.71 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.84 جنيه للشراء و6.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 55.68 جنيه للشراء و55.94 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 6.96 جنيه للشراء و6.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.28 جنيه للشراء و161.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.24 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.85 جنيه للشراء و70.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 131.53 جنيه للشراء و131.99 جنيه للبيع.

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