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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. شوف وصل كام

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا اليوم، حيث انخفض متوسط سعر الدولار إلى 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع، مقارنةً بمستوياته في بداية التعاملات التي سجلت 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع، وترصد الموجز في هذا التقرير سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية بالإضافة إلى أهم قرارات البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم عند:

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر

جاءت أسعار الدولار في بنك مصر مشابهة للبنك الأهلي المصري، حيث سجل:

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية تسجيل:

49.63 جنيه للشراء.

49.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة

تميز بنك القاهرة بتقديم أقل سعر للشراء، حيث سجل:

48.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار 


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس

حافظ بنك قناة السويس على استقراره عند:

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بين البنوك المصرية، حيث بلغ:

49.65 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد:

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.


قرارات البنك المركزي المصري

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر الجاري، الإبقاء على:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الخامسة على التوالي.


أسباب استقرار سعر الدولار

تعود استقرارية سعر الدولار إلى عوامل عدة، منها التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

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