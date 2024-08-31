العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار اليوم السبت 31-8-2024

يهتم أكثر الناس بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل يومي، حيث يؤثر استقراره بشكل كبير على استقرار أسعار السلع، ويحرص الموجز على نشر سعر الدولار في البنوك وأسعار العملات الاجنبية لتلبية ما يهتم به القراء.

شهد سعر الدولار حالة من التباين بمستهل تعاملات اليوم السبت 31-8-2024، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء، و 48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 48.57 للشراء و 48.67 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.60 جنيه للشراء، و 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.66 جنيه للشراء، و 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 48.57 للشراء و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.57 للشراء و 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

يتداول الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار، اليوم السبت ٠٫90 يورو.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

اليورو الأوروبي بنحو 53.87 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

الجنيه الأسترليني بنحو 64.04 جنيه للشراء و64.23 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.93 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 158.97 جنيه للشراء و159.52جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 13.21 جنيه للشراء و13.25 جنيه للبيع.

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