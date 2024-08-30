العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار اليوم الجمعة 30-8-2024

سعر الدولار اليوم..شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، استمرارًا في التراجع الذي بدأه منذ أكثر من أسبوع, بعدما تجاوز سعر الدولار حاجز 49 جنيهًا، عاد لينخفض إلى مستوى 48 جنيهًا، مسجلًا متوسط سعر في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48.62 جنيه مصري.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

يتساءل العديد من الناس عن سعر الدولار اليوم، لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-8-2024, وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك القاهرة : بلغ سعر الدولار 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

: بلغ سعر الدولار 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية : سجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

: سجل 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي : وصل إلى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

: وصل إلى 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع. بنك التنمية الصناعية: حقق سعر الدولار 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

البنك المصري الخليجي : بلغ 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

: بلغ 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني الأهلي: سجل 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا جديدًا، مسجلًا نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار اليوم في بنك مصر، ليسجل 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم كما يلي:

الدولار الأمريكي : سجل 48.5719 جنيه للشراء و48.6692 جنيه للبيع.

: سجل 48.5719 جنيه للشراء و48.6692 جنيه للبيع. اليورو : بلغ 53.8954 جنيه للشراء و54.0130 جنيه للبيع.

: بلغ 53.8954 جنيه للشراء و54.0130 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني : وصل إلى 64.0761 جنيه للشراء و64.2287 جنيه للبيع.

: وصل إلى 64.0761 جنيه للشراء و64.2287 جنيه للبيع. الفرنك السويسري : سجل 57.5633 جنيه للشراء و57.6854 جنيه للبيع.

: سجل 57.5633 جنيه للشراء و57.6854 جنيه للبيع. 100 ين ياباني : بلغ 33.5999 جنيه للشراء و33.6788 جنيه للبيع.

: بلغ 33.5999 جنيه للشراء و33.6788 جنيه للبيع. الريال السعودي : استقر عند 12.9432 جنيه للشراء و12.9705 جنيه للبيع.

: استقر عند 12.9432 جنيه للشراء و12.9705 جنيه للبيع. الدينار الكويتي : وصل إلى 159.0541 جنيه للشراء و159.4769 جنيه للبيع.

: وصل إلى 159.0541 جنيه للشراء و159.4769 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي : بلغ 13.2237 جنيه للشراء و13.2516 جنيه للبيع.

: بلغ 13.2237 جنيه للشراء و13.2516 جنيه للبيع. اليوان الصيني: استقر عند 6.8469 جنيه للشراء و6.8625 جنيه للبيع.

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