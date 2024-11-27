تحديث يومي.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 27-11-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 27-11-2024 حالة من التفاوت الطفيف في البنوك المختلفة، وتباينت أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، رغم استقرار العملة الأمريكية بشكل عام في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم

يرصد “الموجز” آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في البنوك المختلفة، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.58 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك SAIB

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك SAIB عند 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

هبط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس إلى 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي AIB ليصل إلى 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

ثبّت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي عند 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك HSBC إلى 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي انخفاضًا إلى 49.55 جنيه للشراء، و49.5958 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في كريدي أجريكول إلى 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية عند 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك CIB ليصل إلى 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

هبط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني NBK عند 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي AIB إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في المصرف المتحد إلى 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حقق البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 49.5276 جنيه للشراء، و49.6639 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر اليورو اليوم: 52.04 ج.م للشراء، 52.11 ج.م للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.43 ج.م للشراء، 62.50 ج.م للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.84 ج.م للشراء، 6.87 ج.م للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.05 ج.م للشراء، 56.10 ج.م للبيع

سعر الدنمارك كرونة اليوم: 6.98 ج.م للشراء، 7.00 ج.م للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.15 ج.م للشراء، 161.30 ج.م للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 13.20 ج.م للشراء، 13.25 ج.م للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.89 ج.م للشراء، 69.95 ج.م للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم: 131.51 ج.م للشراء، 131.60 ج.م للبيع

سعر الريال القطري اليوم: 13.56 ج.م للشراء، 13.60 ج.م للبيع

سعر الريال العماني اليوم: 128.76 ج.م للشراء، 128.85 ج.م للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.50 ج.م للشراء، 13.55 ج.م للبيع

سعر الكرونة السويدية اليوم: 4.52 ج.م للشراء، 4.54 ج.م للبيع

سعر النرويج كرونة اليوم: 4.45 ج.م للشراء، 4.47 ج.م للبيع.

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