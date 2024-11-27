شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، استقرارا ملحوظًا مصحوباً بانخفاض طفيف في ختام تعاملات الأمس،، ليسجل متوسط سعر الدولار حاليًا 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

انخفض سعر الدولار بقرشين في البنوك الوطنية المصرية وفقًا لآخر تحرك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 49.53 جنيه. سعر البيع: 49.63 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء: 49.53 جنيه. سعر البيع: 49.63 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء: 49.54 جنيه. سعر البيع: 49.64 جنيه.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء: 49.54 جنيه. سعر البيع: 49.64 جنيه.

بنك قناة السويس: سعر الشراء: 49.57 جنيه. سعر البيع: 49.67 جنيه.

البنك العربي الإفريقي: سعر الشراء: 49.53 جنيه. سعر البيع: 49.63 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي: 49.52 جنيه للشراء، 49.66 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو: 52.05 جنيه للشراء، 52.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني: 62.29 جنيه للشراء، 62.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي: 13.18 جنيه للشراء، 13.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي: 13.48 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

يشير الخبراء إلى أن هذا الانخفاض الطفيف يعكس حالة استقرار نسبي في سوق الصرف المصري، بدعم من الجهود المستمرة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يلعب التحكم في التضخم واستقرار أسعار الفائدة دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن سوق العملات.

توقعات أسعار الدولار

توقعات أسعار الدولار تشير إلى أنه مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق المحلية والعالمية، من المتوقع أن تظل أسعار الدولار ضمن نطاق متغير خلال الفترة المقبلة، فالتغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات المحلية تلعب دورًا هامًا في تحديد مسار العملة الأمريكية، مما يجعل التنبؤ بأسعارها أمرًا غير ثابت.

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الريال السعودي 3.76 ريال سعودي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 نحو 1.0471 دولار أمريكي لكل يورو.

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