أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “ الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

أعلن سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 49.6482 جنيهًا وللبيع 49.7833 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 49.65 جنيهًا للشراء و49.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

أعلن سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.65 جنيهًا وللبيع 49.75 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية انخفاضًا ليصل إلى 49.66 جنيهًا للشراء و49.76 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

شهد سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس تراجعًا ليصل إلى 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء إلى 49.66 جنيهًا وللبيع إلى 49.76 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم

زاد سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء إلى 49.65 جنيهًا وللبيع إلى 49.75 جنيهًا.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك CIB اليوم

أعلن سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء عند 49.67 جنيهًا وللبيع عند 49.77 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم

زاد سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء إلى 49.67 جنيهًا وللبيع إلى 49.77 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك SAIB اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك SAIB للشراء إلى 49.66 جنيهًا وللبيع إلى 49.76 جنيهًا.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

أعلن سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 49.66 جنيهًا وللبيع 49.76 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء إلى 49.65 جنيهًا وللبيع إلى 49.75 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

جاء متوسط أسعار العملات اليوم في البنوك كالتالي:

سعر اليورو اليوم: بلغ للشراء 52.2249 جنيهًا وللبيع 52.377 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: وصل للشراء 63.0731 جنيهًا وللبيع 63.2497 جنيهًا.

سعر اليوان الصيني اليوم: سجل للشراء 6.8258 جنيهًا وللبيع 6.8454 جنيهًا.

سعر الفرنك السويسري اليوم: بلغ للشراء 56.1843 جنيهًا وللبيع 56.5864 جنيهًا.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: سجل للشراء 7.0029 جنيهًا وللبيع 7.0226 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم: وصل للشراء 161.4996 جنيهًا وللبيع 162.0235 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم: بلغ للشراء 13.2407 جنيهًا وللبيع 13.2639 جنيهًا.

سعر الدينار الأردني اليوم: سجل للشراء 69.927 جنيهًا وللبيع 70.1569 جنيهًا.

سعر الدينار البحريني اليوم: بلغ للشراء 131.6754 جنيهًا وللبيع 132.0513 جنيهًا.

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‎قائمة أسعار العملات الأجنبية الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم