تحديث جديد.. سعر الدولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار حالة من التباين، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, إذ طرأت بعض الارتفاعات والانخفاضات على أسعار البيع والشراء في عدد من البنوك.

سعر الدولار اليوم

يرصد “الموجز” خلال التقرير التالي، آخر تحديث لسعر الدولار, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

أعلن سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.5235 جنيهًا للشراء و49.6575 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.74 جنيهًا للشراء و49.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 49.73 جنيهًا للشراء و49.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.73 جنيهًا للشراء و49.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك CIB 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

سجل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.67 جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 49.67 جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 49.67 جنيهًا للشراء و49.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.66 جنيهًا للشراء و49.76 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 49.66 جنيهًا للشراء و49.76 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 49.66 جنيهًا للشراء و49.76 جنيهًا للبيع.

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