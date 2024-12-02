‎العملات الأجنبية .. سعر الدولار اليوم الاثنين 2-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة في قيم الشراء والبيع بين مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنوك

رصد “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك CIB 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 49.5905 جنيهًا للشراء و49.6905 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 49.55 جنيهًا للشراء و49.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.5235 جنيهًا للشراء و49.6575 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.55 جنيهًا للشراء و49.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 49.55 جنيهًا للشراء و49.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.56 جنيهًا للشراء و49.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 49.54 جنيهًا للشراء و49.64 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 49.53 جنيهًا للشراء و49.63 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات في البنوك اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 52.3711 جنيهًا للشراء و52.5277 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.0781 جنيهًا للشراء و63.2637 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.8371 جنيهًا للشراء و6.8566 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.3403 جنيهًا للشراء و56.1856 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.0399 جنيهًا للشراء و7.0161 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.2777 جنيهًا للشراء و161.8193 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.2222 جنيهًا للشراء و13.2509 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.7515 جنيهًا للشراء و70.1377 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 131.3482 جنيهًا للشراء و131.7175 جنيهًا للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية