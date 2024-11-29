سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني اليوم.. يعد الجنيه الاسترليني من العملات الأجنبية القوية في السوق العالمي للعملات، وذلك راجع لقوة الاقتصاد البريطاني واستقراره.

ويرصد الموجز سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية اليوم، بالإضافة إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك

وقد شهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم استقرارًا داخل البنوك المختلفة، ونعرض خلال التقرير التالي خدمة شاملة تتضمن أسعار الجنيه الإسترليني في أبرز البنوك، مع تحديث فوري للأسعار في حال تغيرها.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري:

62.29 جنيه للشراء.

62.48 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري:

62.24 جنيه للشراء.

62.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم



سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر:

62.26 جنيه للشراء.

62.63 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

جاء سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الإسكندرية على النحو التالي:

62.25 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي (CIB):

62.28 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني في البنك العقاري

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العقاري المصري:

62.24 جنيه للشراء.

62.56 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم:

62.31 جنيه للشراء.

62.67 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الاسترليني اليوم

وتختلف أسعار الجنيه الإسترليني بين البنوك وفقًا لسياسات العرض والطلب، وتُحدث الأسعار بشكل دوري بناءً على حركة السوق العالمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، 29 نوفمبر 2024، استقرارًا في البنوك المصرية، حيث تراوح السعر بين 49.6661 جنيهًا للبيع،49.5278 جنيها للشراء يأتي ذلك في ظل التذبذب المستمر لسعر الصرف، مما يعكس تأثيرات الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية على العملة الوطنية، ويشهد السوق المصري ترقبًا للتطورات الاقتصادية المقبلة التي قد تؤثر على الأسعار.

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