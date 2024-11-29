‎العملات الاجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-11-2024

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار الملحوظ في بداية تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، مسجلًا في البنك المركزي المصري نحو 49.5278 جنيهًا للشراء و49.6661 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ترصد جريدة “الموجز” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك, وجاء كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.5278 ج.م للشراء و49.6661 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 49.53 ج.م للشراء و49.63 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.54 ج.م للشراء و49.64 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك CIB 49.54 ج.م للشراء و49.64 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 49.64 ج.م للشراء و49.74 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 49.55 ج.م للشراء و49.65 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 49.55 ج.م للشراء و49.65 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.69 ج.م للشراء و49.78 ج.م للبيع.

سعر الدولار اليوم

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم: 52.3136 للشراء، 52.6125 للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.838 للشراء، 63.131 للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.8316 للشراء، 6.8519 للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.1723 للشراء، 56.4719 للبيع

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.0134 للشراء، 7.0545 للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.13 للشراء، 161.57 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 13.2277 للشراء، 13.2552 للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.7574 للشراء، 70.0016 للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم: 131.3595 للشراء، 131.7403 للبيع

رئيس الوزراء: ملتزمون بسعر صرف مرن فى إطار سوق حرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بسعر صرف مرن في إطار سوق حرة، تخضع لقواعد العرض والطلب.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هناك قلقًا بشأن وصول الدولار إلى 50 جنيهًا، إلا أنه أوضح أن هذه الزيادة المؤقتة تندرج ضمن حركة طبيعية للعملات على مستوى العالم.

وأوضح مدبولي أن زيادة قوة الدولار الأمريكي جاءت نتيجة العديد من العوامل، بما في ذلك نتائج الانتخابات الأمريكية، ما أثر على جميع العملات العالمية، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني, ومؤكدًا أن الجنيه المصري جزء من هذه المنظومة العالمية، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذه الزيادات المؤقتة.

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