رد رئيس الوزراء على توقعات ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 50 جنيهًا

في إطار الأنباء المتداولة والتوقعات بشأن تحركات سعر صرف الدولار في السوق المصري، رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تلك التوقعات، مؤكدًا التزام الحكومة بسعر صرف مرن وفقًا لآليات السوق الحرة والعرض والطلب، وتعرض الموجز تصريحات رئيس الوزراء بشأن توقعات سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

التزام الحكومة بسعر صرف مرن

خلال مؤتمر صحفي من ميناء دمياط، أكد مدبولي على أن الحكومة ملتزمة بسعر صرف مرن للدولار، وأنه لا يوجد أي تقييد لحركة العملة في السوق المصري. وقال: "إننا ملتزمون بسعر صرف مرن وفقًا لآليات السوق الحرة"، مؤكدًا أن تحركات الدولار مرتبطة بمبادئ العرض والطلب.

تأثير الانتخابات الأمريكية على قوة الدولار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولار قد ارتفع أمام معظم العملات العالمية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بما في ذلك الجنيه المصري، الذي أصبح جزءًا من النظام المالي العالمي. وأضاف: "الدولار أصبح قويًا أمام العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو، وهو ما يعكس تأثير التحولات العالمية على الاقتصاد المصري".

توقعات سعر صرف الدولار

التوقعات المستقبلية لسعر الدولار

وعن التوقعات بشأن تخطي الدولار لمستوى الـ50 جنيهًا، أشار مدبولي إلى أن التغيرات في سعر الصرف قد تحدث، لكنها تعتمد على عوامل العرض والطلب، وحركة التجارة والصناعة، وأوضح أن التوقعات لا يمكن أن تكون دقيقة تمامًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

الرسائل الموجهة للمصريين

وجه رئيس الوزراء رسالة للمصريين، مؤكدًا أن سوق العرض والطلب في مصر مستمر ومتاحة، وأضاف أن الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي رغم التحديات.

تأثير الفائدة على سعر الدولار

على صعيد آخر، يرى الخبراء أن البنك المركزي المصري لن يتخذ خطوات لتخفيض أسعار الفائدة في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، ويعد هذا التوجه خطوة مهمة لضمان استقرار العملة المحلية في ظل ارتفاعات أسعار الفائدة العالمية.

وفي الختام، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تعكس التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال آليات السوق الحرة، مع التأكيد على أن تحركات الدولار قد تستمر أو تتغير بناءً على العرض والطلب، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد والعالم.

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