تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يتراجع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. يتوقع المحللون أن تواصل العملة الخضراء استقرارها النسبي مع إمكانية مزيد من التراجع إذا استمرت العوامل الداعمة للجنيه، خاصة بعد اجتماع البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة وتوقعات بتحسن التدفقات النقدية الأجنبية.

وفي هذا الصدد، سيطر التراجع أثناء تحديث سعر الدولار الآن خلال منتصف تعاملات الخميس 28-11-2024 مقابل الجنيه المصري، وذلك بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

تحديث سعر الدولار الآن

ومن المعروف أن هناك الكثيرون يرغبون في المتابعة المستمرة لـ تحديث سعر الدولار الآن الذي يتأثر بالعديد من المؤشرات الهاة خاصة حين يتراجع فمن الأسباب التي تؤدي إلى انفاضه، زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، حيث تساهم تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة في دعم الجنيه، وأيضًا هدوء الطلب على الدولار، فإذا انخفض الطلب على العملة الأمريكية نتيجة استقرار حركة الاستيراد، بالإضافة إلى نجاح البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي النقدي وتوفير الدولار ساهم في تحسين قيمة الجنيه.

الموجز يتناول عبر السطور التالية، تفاصيل آخر ما وصل له تحديث سعر الدولار الآن بعد تراجعه خلال منتصف تعاملات الخميس 28-11-2024 مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.53 جنيهًا للشراء، ونحو 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ونزل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.53 جنيهًا للشراء، ونحو 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وانخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.60 جنيهًا للشراء، ونحو 49.70 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.53 جنيهًا للشراء، ونحو 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وهبط سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.53 جنيهًا للشراء، ونحو 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.64 جنيهًا للشراء، ونحو 49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ونزل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.54 جنيهًا للشراء، ونحو 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وتراجع سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.53 جنيهًا للشراء، ونحو 49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وهبط سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.53 جنيهًا للشراء، ونحو 49.63 جنيه للبيع.

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