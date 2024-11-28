سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اليوم الخميس 28-11-2024 ارتفاعًا طفيفًا بعضها، بينما شهد استقرارًا في بنوك أخرى, تراوح سعر شراء وبيع الدولار بين 49.60 و49.74 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ترصد جريدة " الموجز" سعر الدولار اليوم الخميس 28-11-2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.6025 جنيهًا للشراء و49.7415 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.64 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار في بنك CIB 49.61 جنيهًا للشراء و49.71 جنيهًا للبيع.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 49.61 جنيهًا للشراء و49.71 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 49.63 جنيهًا للشراء و49.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 49.65 جنيهًا للشراء و49.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

حقق سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.60 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم: 52.351 ج.م للشراء - 52.5702 ج.م للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.847 ج.م للشراء - 63.0803 ج.م للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.8399 ج.م للشراء - 6.8602 ج.م للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.1842 ج.م للشراء - 56.4265 ج.م للبيع

سعر الدنمارك كرونة اليوم: 7.0185 ج.م للشراء - 7.0488 ج.م للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.42 ج.م للشراء - 161.86 ج.م للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 13.2171 ج.م للشراء - 13.2446 ج.م للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.8626 ج.م للشراء - 70.1079 ج.م للبيع

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