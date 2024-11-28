تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب والسبائك اليوم.. شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، متأثرة بتراجع أسعار الأوقية عالميًا, وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أثرت سلبًا على حركة الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 للبيع 4194.25 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء لعيار 24 نحو 4171.5 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 22 للبيع إلى 3844.75 جنيهًا.

حقق سعر الشراء لعيار 22 حوالي 3823.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، للبيع 3670 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء لعيار 21 نحو 3650 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 3145.75 جنيهًا.

وصل سعر الشراء لعيار 18 إلى 3128.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 للبيع 2446.75 جنيهًا.

حقق سعر الشراء لعيار 14 نحو 2433.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 للبيع إلى 2097.25 جنيهًا.

بلغ سعر الشراء لعيار 12 نحو 2085.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 للبيع 1572.75 جنيهًا.

حقق سعر الشراء لعيار 9 نحو 1564.25 جنيهًا.

السعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الأوقية عالميًا، مسجلة نحو 2638.03 دولار للبيع، و2637.76 دولار للشراء.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4277.14 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: 21,355.71 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42,711.43 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,416.57 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85,422.86 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 106,778.57 جنيهًا.

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