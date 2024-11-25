سعر اوقية الذهب عالميا اليوم بختام التعاملات.. شوف وصل كام؟

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، حيث ثبتت أوقية الذهب عند مستوياتها السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة تؤثر على حركة الأسواق العالمية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقعات متباينة بشأن قرارات البنوك المركزية وتحركات أسعار العملات الأجنبية، مما أثر بشكل كبير على الأسعار في سوق الصاغة، حسب منصة جولد بيلون، والتي ينقلها لكم موقع الموجز.

سعر أوقية الذهب عالميا اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الذهب عالميًا استقرارًا في سعر أوقية الذهب عند 80 دولارًا، ما يعكس استقرار الأسواق في ظل ترقب المستثمرين لتطورات اقتصادية مهمة. في السوق المحلية، تفاوتت أسعار الذهب باختلاف الأعيرة، وسط إقبال متزايد على العيارات المتوسطة مثل عيار 21.

أونصة الذهب والجنيه الذهب

الأونصة: سعر الشراء: 2628 جنيهًا سعر البيع: 2627.5 جنيهًا

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): سعر الشراء: 29264 جنيهًا سعر البيع: 29244 جنيهًا



الأسعار المحلية للذهب (بالجنيه المصري)

عيار 24: سعر الشراء: 4181 جنيهًا سعر البيع: 4185 جنيهًا

عيار 22: سعر الشراء: 3832 جنيهًا سعر البيع: 3811 جنيهًا

عيار 21: سعر الشراء: 3658 جنيهًا سعر البيع: 3638 جنيهًا

عيار 18: سعر الشراء: 3135 جنيهًا سعر البيع: 3118 جنيهًا

عيار 14: سعر الشراء: 2439 جنيهًا سعر البيع: 2425 جنيهًا



الدولار مقابل الذهب

قيمة الدولار بالنسبة لسعر الذهب: 0.06 دولار سعر الشراء: 49.67 جنيهًا سعر البيع: 49.17 جنيهًا



تتغير أسعار الذهب عالميًا ومحليًا تبعًا لتغيرات سوق الصرف وحركة الطلب والعرض، ما يجعلها مرآة للتطورات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم

توقعات أسعار الذهب في مصر

يشير الخبراء إلى أن تراجع أسعار الذهب في مصر يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها التراجع الطفيف في سعر الأونصة عالميًا، والتذبذب في سعر الدولار الأمريكي. وقد شهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الذهب في الأيام الماضية بسبب التوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية في عدد من الدول الكبرى.

هذا التراجع في الأسعار يوفر فرصة جيدة للمستثمرين في الذهب، حيث قد يساهم في جذب مزيد من الطلب على المعدن النفيس في السوق المحلي، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على سوق الصاغة في الفترة المقبلة.

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