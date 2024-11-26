زلزال عنيف يضرب سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-11-2024

شهد سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-11-2024، تراجعًا ملحوظًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 309.80 درهم، بما يُعادل 84.35 دولارًا.

ويعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، ويهتم كثير من المستثمرين والمواطنين بمتابعة سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة لحظة بلحظة.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الثلاثاء 26-11-2024، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب بالأسواق العالمية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نحو 309.80 درهم، بما يعادل 84.35 دولارًا، وذلك بعد استقرار سعر الذهب عالميًا ويعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً ويُستخدم بشكل شائع في صناعة المجوهرات.

سعر الذهب في الإمارات عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 283.99 درهم، بما يعادل 77.32 دولار، ويعد هذا العيار خيارًا مفضلًا للكثيرين نظرًا لجودته وسعره المناسب مقارنةً بالعيارات الأخرى.

سعر الذهب في الإمارات عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى نحو 271.08 درهم، بما يعادل 73.80 دولار، ويتميز هذا العيار بشعبية كبيرة بين المستهلكين ويجمع بين الجودة والسعر التنافسي.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 232.36 درهم، بما يعادل 63.26 دولار، ويُعتبر هذا العيار الخيار الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين يبحثون عن خيارات أكثر اقتصادية.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 182.07 درهم، بما يعادل نحو 48.35 دولار، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المشترين الذين يرغبون في الحصول على قيمة جيدة.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 165.25 درهم، بما يعادل 38.26 دولار.

سعر أوقية الذهب في الإمارات

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 9636 درهماً ما يعادل 2623 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجنيه الذهب في الإمارات 2168 درهماً ما يعادل 590.4 دولار، كما سجل كيلو الذهب سعر 309.808 درهم ما يعادل 84.347 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

سوق الذهب في دبي

ويعد سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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