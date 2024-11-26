المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك في مصر اليوم الثلاثاء 26-11-2024

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-11-2024، استقرارًا داخل أسواق الضاغة، خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4160 جنيه للبيع، و4183 جنيه للشراء.

ويعتبر معدن الذهب وسيلة آمنة للاستثمار فى ظل اضطراب الأسواق خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، كما يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن سعر الذهب إما بهدف البيع أو الشراء أو من أجل الاستثمار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4160 جنيه للبيع، و4183 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3813 جنيه للبيع، و3834 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند 3640 جنيها للبيع، و3660 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3120 جنيه للبيع، و3137 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2426 جنيها للبيع، و2440 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث له نحو 29280 جنيهًا للشراء، و29260 جنيهًا للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2624.5 جنيهًا للبيع، و 2625 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

يسجل سعر أوقية الذهب الآن في التداولات عالميا 2625 دولار للشراء و2624.5 دولار للبيع، وواصل الذهب النزيف عالميا محققًا خسائر خلال التداولات بالبورصات العالمية للمعدن الأصفر بمقدار 87 دولار أمس.

أسعار السبائك الذهبية اليوم الثلاثاء

سجلت سبيكة الذهب عيار 24 - 1 كيلو 143.325 جنيهًا

وسجلت سبيكة ذهب عيار 24 - 50 جرامًا 48.100 جنيهًا.

فيما سجلت سبيكة ذهب عيار 24 - 10 جرامات 4.810 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاستثمار في الذهب

وكما هو معروف فإن سعر الذهب يتأثر بالأوضاع السياسية والاضطرابات العالمية، ويمكن أن يرتفع سعر الذهب بسبب الأزمات السياسية، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في حماية رأس المال الخاص بهم.

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