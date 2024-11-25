لحظة بلحظة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 تحركات ملحوظة، حيث سجل الذهب، عيار 24 ارتفاعًا بسيطًا بلغ 4274.25 جنيهًا للشراء، و4251.5 جنيهًا للبيع، ويعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب، تأثيرات التقلبات في الأسواق العالمية مع استمرار حالة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

فيما يتعلق بشأن أسعار الذهب المحلية للعيارات الأخرى، ونرصدها لكم عبر “ الموجز”، حيث سجل سعر الذهب عيار 22 سعر 3918 جنيهًا للبيع و3897.25 جنيهًا للشراء، أما سعر الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد بلغ سعره 3740 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29920 جنيهًا للبيع و29760 جنيهًا للشراء، مما يعكس استمرار الطلب عليه كاستثمار آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية، ويشهد الجنيه الذهب تزايدًا في الإقبال، حيث يعتبر خيارًا مفضلًا للكثيرين في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

أسعار الفضة اليوم

سجلت الفضة أيضًا زيادة ملحوظة حيث بلغ سعر سبيكة الفضة عيار 999 من شركة بي تي سي 62705 جنيهًا.

أما سعر سبيكة الفضة عيار 999 من "G M"، فقد سجل 365 جنيهًا.

وتأتي هذه الزيادة في أسعار الفضة في وقت حساس يشهد فيه السوق تقلبات متواصلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، مع تصاعد الصراع في عزة ولبنان، وترقب العالم وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إذ يشهد الذهب صعودًا ملحوظًا عالميًا نتيجة المخاوف من تصاعد الصراعات في مناطق مختلفة، مما يجعل المعدن الأصفر وجهة آمنة للمستثمرين، يتوقع أن تظل هذه التوترات محركًا رئيسيًا للأسعار في الفترة القادمة.

توقعات أسعار الذهب اليوم

تستمر توقعات الخبراء بأن تبقى أسعار الذهب في مصر في مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدفوعةً بالطلب على الملاذات الآمنة وسط التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. من المتوقع أن يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاع في حال استمرار الأوضاع الجيوسياسية في التدهور.

ويبقى الذهب والفضة من أبرز الخيارات الاستثمارية التي يعتمد عليها الكثير من الموطنين لحماية مدخراتهم من تقلبات السوق، حيث من أهم أدوات التحوط من التضخم والاستثمار الآمن.

اقرأ أيضًا: الذهب مباشر الآن.. سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية آخر تحديث الآن

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.. وتوقعات مفأجاة للفترة القادمة