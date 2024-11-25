108 جنيه في الجرام.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، حيث انخفضت الأسعار بنحو 108 جنيهًا للجرام في مختلف العيارات، مما أثر بشكل كبير على الأسعار في سوق الصاغة، حسب منصة جولد بيلون، والتي ينقلها لكم موقع الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

سعر جرام عيار 24:

تراجع سعر الشراء إلى 4206 جنيهًا وسعر البيع إلى 4183 جنيهًا، بانخفاض قدره 108 جنيهات عن الأسعار السابقة.

سعر جرام عيار 22:

سجل سعر الشراء 3855 جنيهًا وسعر البيع 3834 جنيهًا، بتراجع بلغ 100 جنيه.

سعر جرام عيار 21:

سجل سعر عيار 21 الشراء 3680 جنيهًا وسعر البيع 3660 جنيهًا، بتراجع قدره 95 جنيهًا.

سعر جرام عيار 18:

تراجع سعر الشراء إلى 3154 جنيهًا وسعر البيع إلى 3137 جنيهًا، بتراجع بلغ 82 جنيهًا.

سعر جرام عيار 14:

سجل سعر الشراء 2453 جنيهًا وسعر البيع 2439 جنيهًا، بتراجع قدره 64 جنيهًا.

سعر الدولار الأمريكي:

تراجع سعر الدولار بنسبة 0.06 دولار، ليصل سعره إلى 49.67 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع.

سعر الأونصة:

تراجعت قيمتها بمقدار 75 دولارًا، لتسجل 2640 دولارًا للشراء و2639.5 دولارًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب سعرًا جديدًا بلغ 29,440 جنيهًا للشراء و29,420 جنيهًا للبيع، بتراجع قدره 760 جنيهًا.

يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب وسط حالة من التذبذب في السوق العالمي والمحلي، مع تراجع أسعار الأونصة عالميًا في وقت حساس من الشهر.

أسعار الذهب اليوم

توقعات أسعار الذهب في مصر

يشير الخبراء إلى أن تراجع أسعار الذهب في مصر يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها التراجع الطفيف في سعر الأونصة عالميًا، والتذبذب في سعر الدولار الأمريكي. وقد شهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الذهب في الأيام الماضية بسبب التوترات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية في عدد من الدول الكبرى.

هذا التراجع في الأسعار يوفر فرصة جيدة للمستثمرين في الذهب، حيث قد يساهم في جذب مزيد من الطلب على المعدن النفيس في السوق المحلي، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على سوق الصاغة في الفترة المقبلة.

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