سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-11-2024

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا، لينخفض سعر الأوقية دون حاجز الـ 10 آلاف ريال سعودي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء..

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

يحرص كثيرًا من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات، حيث يعد الذهب وسيلة استثمار آمنة.

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نحو 324.18 ريال سعودي، ما يعادل 86.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، 276.75 ريال، بما يعادل نحو 73.77 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، نحو 237 ريال، ما يعادل 63.23 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، 188.96 ريال، بما يعادل نحو 48.55 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى 161.96 ريال، بما يعادل نحو 44.02 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تختلف سعر سبيكة الذهب في السعودية حسب الوزن حيث تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة من 10 جرامات، وصولاً إلى واحد كيلوجرام، وتأتي سعر السبائك الذهبية في السعودية كما يلي:

بلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 جرامات نحو 3307.08 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 ج ر اماً في السعودية حوالي 16310.21 ريال سعودي.

اماً في السعودية حوالي 16310.21 ريال سعودي. سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو جرام واحد 323952.26 ريال سعودي.

سعر الذهب في مصر

من ناحية أخري، استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-11-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4183 جنيهات للشراء و4160 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يُستخدم عادة في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة، نحو 4183 جنيهات للشراء و4160 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر والمستخدم في صناعة الحُلى، نحو 3660 جنيهًا للشراء، و3640 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، الذي يُعتبر الخيار الأفضل لصناعة المجوهرات، نحو 3137 جنيهًا للشراء و3120 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 29280 جنيهًا للشراء، و 29260 للبيع، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع.

سعر الذهب اليوم

الاستثمار في الذهب

وكما هو معروف فإن سعر الذهب يتأثر بالأوضاع السياسية والاضطرابات العالمية، ويمكن أن يرتفع سعر الذهب بسبب الأزمات السياسية، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في حماية رأس المال الخاص بهم.

ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة على مستوى العالم، مما يجعل الكثيرون يهتمون بمتابعة أسعاره عالميًا كان أو محليًا، وهناك العديد من الاستخدامات في الذهب، حيث يمكن شراء الذهب بهدف الزينة، أو من أجل الاستثمار الآمن أو شراءه كنوع من الادخار.

اقرأ أيضًا

أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل كاملة وفقًا لآخر تحديث

الذهب مباشر الآن.. سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية آخر تحديث الآن











